Van Kedi Villası'nda 20 kedi doğum yaptı

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan 20 anne Van kedisi, ilk parti doğum çerçevesinde ortalama 3'er yavru doğurdu.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2023 yılındaki ilk parti yavruları dünyaya geldi. Sona gelinen ilk parti doğumlarda 20 anne kedi, yaklaşık 60 yavru doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi.

“Yeteri sayıda yavru aldık”

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedi bakım evinde senkronize doğum yapıldığını belirtti. Birinci parti doğumlarında sona geldiklerini ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Doğumlar yaklaşık bir buçuk aydır devam ediyor. Bu parti çerçevesinde doğum yapması gereken 3 annemiz kadı. Birinci parti doğumlarımızdan oldukça memnunuz. Yeteri sayıda yavru aldığımıza inanıyoruz” dedi.

“3 parti doğum yapılıyor”

Yaklaşık 20 annenin doğum yaptığını ve ortalama bunlardan 3 yavrunun dünyaya geldiğini dile getiren Kaya, “Bunun gibi 3 parti daha doğum yaptıracağız. Birinci parti bittikten bir ay sonra 20-25 anne kediyi daha çiftleştireceğiz. Doğum localarının uygunluk durumuna bakılacaktır. Buranın sağlık kapasitesinin aşmaması gerekiyor. Son parti doğumları ise Ağustos ayında çiftleştireceğiz ve bunlar Kasım ayında doğum yapacaklar” diye konuştu.

Yavru kedilerinin 2 buçuk ay boyunca anne sütü içmesini ve anneden kum eğitimi almasını hem önerdiklerini hem de uyguladıklarını söyleyen Kaya, böylece anneden eğitim alan kedilerin daha sağlıklı büyüdüğünü kaydetti.