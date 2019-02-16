Van kedileri bu yıl erken doğum yaptı

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin, 2019 yılı ilk yavruları dünyaya gözünü açtı. Bu yıl 2 anne Van kedisi, şartların ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı erken doğum yaptı. 2 anne kediden biri 5, diğer ise 4 yavru olmak üzere toplam 9 yavru kedi doğdu. Van kedilerinin doğumları Eylül ve Ekim ayına kadar süreceği belirtildi.

İHA muhabirine konuşan Van Kedi Villası bakım görevlilerinden Mehmet Atabayır, 2019 yılının ilk yavru kedilerinin dünyaya geldiğini açıkladı. 2 anne kediden 9 yavru kedi elde ettiklerini ifade eden Atabayır, “Bir anne kedinin 4, diğer anne kedinin ise 5 yavrusu var. Genellikle doğumlar Mart ayında başlıyor, ancak bu yıl bizim iki anne kedimiz erken çiftleşti ve erken doğum oldu. Bundan sonraki yavru kedilerimiz Mart ayında dünyaya gelecek. Eğer bir aksilik olmasa doğumlar Eylül ve Ekim ayına kadar devam edecektir” dedi.

“Bu yıl daha fazla yavru kedi bekliyoruz”

Van kedilerinin bu yıl erken doğum yapmasıyla birlikte geçen yıla oranla daha çok yavru beklediklerini dile getiren Atabayır, “Bu yıl ki yavru sayımız geçen yıla oranla sayı olarak biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu sayı 150 ile 200 civarı yavru kedi olacaktır. Tabi bu önümüzdeki süreçte tam belli olacaktır” diye konuştu.

“İlk işimiz anne ve yavrunun sağlığını kontrol etmek”

Yeni dünyaya gelen kedileri 3 ay boyunca yoğun kontrol altında tuttuklarını, 3 ayın ardından aşılarını yaparak anneden ayırdıklarını anlatan Atabayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yavru kediler dünya geldiğinde ilk olarak sağlık kontrollerini yapıyoruz. Eğer yavrularda bir sağlık sıkıntısı varsa hocamızla birlikte değerlendirip, gereken tedavileri uyguluyoruz. Anne ve yavru kedinin sağlık sorunu yoksa günlük takibini yapıyoruz. Bu takibi yavru kediler 3 aylık olana kadar sürdürüyoruz. 3 aydan sonra kedilere birinci aşılar yapılıyor. Yapılan ilk aşının ardından kedileri anneden ayırıyoruz. Sayı fazlalığı durumunda belli bir ücret karşılığında sahiplendiriyoruz.”