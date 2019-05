Van kedilerinde yok olma tehlikesi devam ediyor

Van Kedi Villasını ziyaret eden YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, merkezle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Van kedisinin özelliklerine değinen Şevli, “Van Kedisi yüzmeyi seven, insana yakın davranan, sevilmekten hoşlanan, zeki hayvanlardır. Bu kedilerimizin nesillerinin korunması için YYÜ içerisinde son derece modern, temiz ve hijyenik şartlarda kedilerimize en üst derecede hizmet veren bir villamız var. Bu alan; Van kedisinin neslinin devamını sağlaması, ıslahı, hastalıklardan korunması ve bilimsel anlamda üniversitedeki hocalarımızın yapmış olduğu bilimsel araştırmalar için kurulmuş bir merkezdir” dedi.

“Van kedisi yalnız kaldığında yabanileşiyor”

Van kedilerinin yüzmeyi sevdiğini bu nedenle villa içerisinde bir kedi havuzu oluşturduklarını belirten rektör Şevli, “Şu anda tam mevsimi olmamakla beraber kediler için havuz sezonu yavaş yavaş başladı. Havuz suyu dolduruldu ancak şu an ısıtılmıyor ama ileriki süreçte havalarında biraz daha ısınmasıyla birlikte kedilerimiz istedikleri zaman bu havuzda yüzecekler. Çünkü yüzmeyi seviyorlar. Bunun yanında Van Kedisi, insanlarla beraber olmaktan, sevilmekten, okşanmaktan, insanlarla vakit geçirmekten hoşlanıyorlar. Yalnız kaldığı zaman ise yabanileşiyorlar” ifadelerini kullandı.

Tekgöz olan Van Kedilerinde neslinin tükenme riskinin hala devam ettiğini vurgulayan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise “İki gözü kehribar ile iki gözü turkuaz için bu tehlikenin olduğunu söyleyemeyiz ama ‘Tekgöz' olarak adlandırılan kedilerin neslinin yok olma tehlikesi hala devam ediyor” dedi.

“Van kedisi sahibiyle küsüp barışan tek hayvandır”

‘Türkiye'de her eve bir Van kedisi' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Kaya, “Türkiye'de her eve bir Van kedisi diye bir sloganımız var. Dolayısıyla biz her eve bir Van kedisi sokana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Van kedisi; zekiliği, eğitilebilirliği, duygusal bağı, dünyada sahibiyle küsüp barışan tek hayvan ve yüzmeyi seven tek kedidir” diye konuştu.