Van kedilerinin başındaki 'mühür' şaşırtıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) bünyesinde bulunan Van Kedi Villası'nda dünyaya gelen bazı kedi yavrularının başındaki siyah benek bilim insanlarını şaşırtırken, benek 8 ay sonra tamamen kayboluyor.

Cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri, neslinin sürdürülebilmesi için özenle korunuyor. Son zamanlarda dünyaya gelen bazı yavru Van kedilerinin başında siyah benek bulunması dikkat çekiyor. Kedilerin başında bulunan siyah benek; halk arasında ‘Van kedisi mührü' olarak, bilimsel olarak da 'Spoting Van Cat' olarak adlandırılıyor. Yavru Van kedilerinin başında bunan bu mühür, 8 aydan sonra grileşerek tamamen kayboluyor. Başında beneği bulunan Van kedilerinde sağırlığa rastlanmaması bu kedileri özel kılarken, bilim insanlarını ise hayrete düşürüyor.

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bazı Van kedilerinin başında 60'a varan sayıda siyah tüy bulunduğunu belirtti. Başında beneği olan kedileri ilginç kılan özeliklerinin sağır olmamaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Van kedileri göz renklerine bağlı olarak iki gözü turkuaz, iki gözü kehribar ya da bir gözü turkuaz, bir gözü kehribar olabiliyor. Bazı Van kedilerinin kafasında 60'a varan sayıda siyah tüy bulunabiliyor. Bu da Van kedisinin nişanı ‘mührü' olarak adlandırılıyor. Bunu bilimsel olarak da ‘Spoting Van Cat' adlandırdığımız bir durumdur. Bu kedileri ilginç kılan özelikleri ise sağır olmamalarıdır. Yapılan testlerde bu kedilerde sağırlığa rastlanmaması bizim için ilginç bir sonuç oluşturdu” dedi.

“Leke 8 aydan sonra kayboluyor”

Kedilerin başındaki siyah lekenin 8 aydan sonra grileşerek tamamen kaybolduğuna dikkat çeken Kaya, “Başlarındaki siyah mühür doğuştan var ve 8'inci aya kadar devam ediyor. 8'inci aydan sonra bu tüyler grileşiyor ve tamamen beyazlaşarak kayboluyor. Başında lekeyle doğan bir kediyi sürekli tanıyacaksınız sanıyorsunuz ama belli bir süre sonra leke ortadan kalkınca ‘bu o mudur' diye düşündürüyor. Bazı kedi sahipleri bu durumu merak ediyor. Kedi sahipleri, ‘bu leke orijinalliği bozar mı?' şeklindeki sorularla bize geliyorlar. Biz de işin gerçek boyutunu açıklayınca memnun oluyorlar” diye konuştu.

“Başında leke varsa yüzde 90 sağır değil”

Başında beneği olan kedinin de olmayanın da orijinal Van kedisi olduğunu ancak başında beneği olan kedilerin sağır olmadığını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başında nokta bulunmayan Van kedilerinin sayısı da oldukça fazladır. Bu leke sağırlığının bulunmaması açısından iyi bir şeydir. Beyaz kedilerde sağırlık ciddi bir problem oluşturabiliyor. Dolayısıyla kafasında nokta varsa ve bunlarda da sağırlık olmaması ilginç bir durumdur. Kafasında nokta varsa test yapmadan yüzde 90 sağır olmadığına inanabiliyoruz. Tabi biz lekeye bakmaksızın bütün hayvanlarımızı testten geçiriyoruz.”