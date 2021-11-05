Van Kent Estetiği Kurulu oluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Kent Estetik Kurulu' ilk toplantısını yaptı.

Van'da görüntü kirliliğinin önüne geçilerek çağdaş ve modern bir kent olma noktasında Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önemli bir adım daha atıldı. Şehirde mevcut veya yeni açılan yerleşim alanlarında şehrin estetiği, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları alarak; meydan, bulvar, ana cadde, ana yollar ve sokaklarda, ilgili ve yetkili birimlerin katılımıyla çözüm üretmek, görüş bildirmek ve kararlar almak amacıyla kentteki her türlü görüntü kirliliğini engellemek üzere ‘Kent Estetik Kurulu' oluşturuldu. Mimarlık, mühendislik, estetik, kent tasarımı, peyzaj mimarlığı gibi çeşitli meslek kuruluşları ve ilgili çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan Kent Estetik Kurulu çalışmalarına başladı.

Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan'ın başkanlığında yaptı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının koordinasyonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Van Kültürünü Varlığını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerin imar ve şehircilik müdürleri katıldı.

Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan yapılar, büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi konular ele alındı.

İlk defa toplanan kent estetik kurulunda 6 madde konuşulduktan sonra alt komisyonların kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Van Büyükşehir Belediyesince kent tarihinde ilk defa hazırlanan ‘İmar Yönetmeliği' çalışması da kurulun gündemi oldu.