Van KGK yeni üyeleriyle ilk toplantısını yaptı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Çetin Kotan Toplantı Salonunda gerçekleşen olağan toplantıya Kadın Girişimciler Kurulu'nun yeni üyeleri de katıldı. Daha önce kuruldan istifa eden kadınların yerine gelen yeni isimler, kurulun ilk toplantısında katılım sağlamış oldu.

Gerçekleşen toplantıda konuşan TOBB Van KGK Başkanı Pınar Gülle, toplantının hayırlı olmasını temenni etti. Gülle, “Van kamuoyunun bildiği üzere kurul üyelerimizden 13'ü geçtiğimiz aylarda istifa etti. İstifaları sonrası yapmış olduğumuz açıklamada görevimizin başında olduğumuz ve gelecek olan yeni arkadaşlarla daha aktif bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmiştik. Bugün yeni arkadaşlarımız ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Van'ın en önemli meslek odası olan Van Ticaret ve Sanayi Odası çatı altında görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Bu kapsamda; hayata geçireceğimiz projelerle kadınların ekonomide ve sosyal hayatta daha fazla yer alması adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeni göreve seçilen arkadaşlarımıza başarılar diler, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Toplantı, tanışma ve fikir alışverişi ile sona erdi.