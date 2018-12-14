Van Kitap Fuarı devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarı devam ediyor.

EXPO Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen kitap fuarına, 150 yayınevi ve 150 yazar katılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda, yazarlar okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. 16 Aralık'a kadar halka açık kalacak olan kitap fuarı için, Van Büyükşehir Beledisi tarafından ücretsiz servis hizmeti de veriliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan fuarda, ayrıca şiir dinletileri, panel, söyleşi ve imza günleri gibi etkinlikler de düzenleniyor. Öğrenciler başta olmak üzere katılımın yoğun olması, yayınevlerini de memnun ediyor. Geçen sene ilki düzenlenen kitap fuarından daha çok bir katılımın olduğunu dile getiren Hilal Tekemen adlı yayınevi çalışanı, “Bu sene Van halkının ve Van eğitimcilerinin öğrencileri buraya getirip kitapları tanıtması bile güzel. Öğrencilerin illaki kitap alması şart değil, kitaplara dokunması bile bize yeterli geliyor. İleri ki yıllarda bu katılım daha da fazla olacaktır. Van'ın kitaplara böyle ilgisini gördükçe bizler de daha çok seviniyoruz” dedi.

Öğrenciler ise, kitap fuarında istedikleri kitaba ulaşabildiklerini dile getirerek, fuarda emeği geçen herkese teşekkür ettiler.