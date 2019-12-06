Van Kitap Fuarı gün sayıyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'Van Kitap Fuarı' açılış için gün sayıyor.

Van'da Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezinde 13-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan Van Kitap Fuarı, binlerce kitapsever tarafından heyecanla bekleniyor. 300 yazar ve şair ile 300 yayınevinin katılacağı 'Van Kitap Fuarı'nda yazar ve şairler imza günleri, panel, söyleşi ve şiir dinletisinden oluşan kültürel etkinliklerle okurlarıyla buluşacak. Bu yıl 500 bin kitapseverin fuarı ziyaret etmesini hedeflediklerini ifade eden yetkililer, kitapseverlerin her saat başı Beşyol Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi ile Edremit Kent meydanından servislerle ücretsiz olarak fuar alanına taşınacağını söyledi.