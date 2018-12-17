Van Kitap Fuarını 250 bin kitapsever ziyaret etti

Van'da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Van Kitap Fuarı', rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi. Fuarı, 10 günde yaklaşık 250 bin kitapsever ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ‘Van Kitap Fuarı'na ilgi beklenenin üzerinde oldu. Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezindeki kitap fuarına Vanlılar adeta akın etti. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve dün akşam sona eren kitap fuarı, rekorla tamamlandı. 7 Aralık'ta kapılarını açan Van Kitap Fuarını 10 günde yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

Ünlü yazarları okuyucularıyla buluşturan fuarda; söyleşi, panel ve çocuk aktiviteleri gibi birçok etkinlik yer alırken, 100'e yakın yazar ise okurlarıyla imza günleri gerçekleştirdi. 150 yayınevi ve 150 yazarın katıldığı fuar alanına Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti de verildi. Yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışma ile hafta içerisinde okullarından fuar alanına 25 bin öğrenci ücretsiz olarak taşındı.

Fuara katılımın yoğun olması, yayınevlerini de memnun etti. İstanbul'dan gelerek fuar alanına stant kurduklarını ifade eden yayınevi sorumlusu Özgür Çelik, fuara beklentilerinin üzerinde ilgi olduğunu söyledi. Geçen seneye göre ilginin daha fazla olduğunu da belirten Çelik, fuarın kendileri için çok verimli geçtiğini de sözlerine ekledi.

Van Şair Yazarlar Birliği Başkanı Yaşar Adıyaman ise, Van Kitap Fuarının TÜYAP ile yarışacak potansiyele sahip olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Adıyaman, ‘‘Geçen yıla oranla fuara çok büyük ilgi ve teveccüh var. Yayın evleri ile görüştüğümde ciddi anlamda bir kitap alımlarının olduğunu öğrendim. Bu da bizi oldukça mutlu etti. Bu fuarla birlikte okuma oranının gelişeceği ve daha üst seviyelerde olacağının inancını taşıyorum'' dedi

Fuar alanını gezerek kitap alan vatandaşlardan Sultan Çelik ise, “Van'da kitap fuarına 7'den 70'e herkesin akın akın gelmesi bir kitapsever olarak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Gelip burada bu kalabalığı gördüğümde duygulandım. Kitap alınmasa bile bu ortama gelinip kitaplara dokunmak gerekiyor. Fuarı açıldığı günden bu yana birkaç kez ziyaret ettim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kitap fuarının son gününde sevindirici rakamlara ulaştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan da, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kitap fuarını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. 150 yayınevi ve 150 yazar ile fuarın gerçekleştirildiğini hatırlatan Genel Sekreter Vekili Kaplan, ‘‘Fuar süresince Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından Beşyol mevkiinden fuar alanına ücretsiz servis imkânları sağlandı. Hafta içi öğrencilerimiz yine Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde okullarından fuar alanına ücretsiz olarak taşındı. Üniversiteye giden toplu taşıma araçlarımızın da fuar alanına uğramalarını sağladık. Bir hedef belirlemiştik. Şu an itibariyle bu hedefin çok üzerinde olduğumuzu görüyoruz. 25 bin ilk ve ortaöğretim öğrencimizi kitap fuarı ile buluşturduk. Genel itibariyle ziyaretçi sayımız 250 bini buldu. Bu tür kültürel faaliyetlerimize devam edeceğimizi belirtmek istiyor, emeği geçen tüm birimlerimize şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesinin geçen yılki ilk kitap fuarını yaklaşık 150 bin kitapsever ziyaret etmişti.