İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van KYK Yurtları yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar devam ediyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Gelecek yıl yapılması planlanan eğitim öğretim için yurtlarımızı hazır konumda tutuyoruz. Van Büyükşehir Belediyemizden görevlendirmeyle geçici bir süreliğine kurumumuzda görev yapacak olan teknik ekibimiz ile birlikte yurtlarımızdaki bakım ve onarım işleri hummalı bir şekilde devam ederken, bir diğer yandan da yurtlarımızın gerekli dezenfekte işlemlerini yaparak öğrencilerimiz için hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Pandemi süresi boyunca her türlü çalışmalarımız devam etti. Müdürlüğümüze bağlı bütün personeller büyük bir özveriyle çalışmaya devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Van Valiliğimiz koordineli olarak çalışarak pandemi sürecini de başarılı bir şekilde atlattık. Öğrencilerimiz için bir önceki gün Özalp ilçesinde bulunan futbol sahamızı ve yurt müdürlüğümüzü ziyaret edip, yeni eğitim öğretim yılına hazır olacak şekilde yapılacak olan bakım ve onarımlarımızı yerinde değerlendirdik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.