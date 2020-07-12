Van KYK Yurtları yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Gelecek yıl yapılması planlanan eğitim öğretim için yurtlarımızı hazır konumda tutuyoruz. Van Büyükşehir Belediyemizden görevlendirmeyle geçici bir süreliğine kurumumuzda görev yapacak olan teknik ekibimiz ile birlikte yurtlarımızdaki bakım ve onarım işleri hummalı bir şekilde devam ederken, bir diğer yandan da yurtlarımızın gerekli dezenfekte işlemlerini yaparak öğrencilerimiz için hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Pandemi süresi boyunca her türlü çalışmalarımız devam etti. Müdürlüğümüze bağlı bütün personeller büyük bir özveriyle çalışmaya devam etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve Van Valiliğimiz koordineli olarak çalışarak pandemi sürecini de başarılı bir şekilde atlattık. Öğrencilerimiz için bir önceki gün Özalp ilçesinde bulunan futbol sahamızı ve yurt müdürlüğümüzü ziyaret edip, yeni eğitim öğretim yılına hazır olacak şekilde yapılacak olan bakım ve onarımlarımızı yerinde değerlendirdik” diye konuştu.