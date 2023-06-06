Van Masterler'de kan değişimi

2013 yılında kurulan ve kurucu başkanlığını Zeki Yılmaz'ın yaptığı Van Masterler Derneğinin yeni başkanı H. İbrahim Koç oldu.

Van Masterler Derneği, büyük bir katılımla genel kurulunu gerçekleştirirken, tek liste halinde gidilen seçimde H. İbrahim Koç, Van Masterler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Göreve gelir gelmez yönetim kurulu üyeleri ile bir istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Koç, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Elite World Van Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Yardımcısı Ergin Çiftçi, yönetim kurulu üyeleri Barış Meriç, Can Polat, Meriç Harman, Yunus Çiftçi, Oktay Ukay, Lezgin Hametoğlu, Özcan Polater ve Rıdvan Can, katıldı. Konuşmasında Van Masterler Derneği Kurucu Başkanı Zeki Yılmaz ve yönetimine teşekkür eden Koç, "Başkanlık görevini bana layık gördüğünüz için siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Yeni yönetim olarak hep beraber güzel projeler hazırlayacağız. Kongremiz hayırlı olsun" dedi.

Van Masterler Derneğinin yeni yönetiminde ise Ergin Çiftçi başkan yardımcısı, Barış Meriç muhasip, Özcan Polater sekreter, Rıdvan Can basın sözcüsü, Enver Azbay, Alkan Ayhan, Can Polat, Lezgin Hametoğlu, Oktay Aksoy, Enver Çiftçi ve Oktay Ukay asil üyeliğe, Meriç Harman, Volkan Bilginoğlu ve Yunus Çiftçi yedek üyeliğe, Turgay Karatakin ve M. Emin Işık denetime, Eren Tübek, Bengin Çakay ve Emin Çallı ise divana seçildi.