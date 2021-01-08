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Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli Ankara ve İstanbul’da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli Ankara ve İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla; PKK/KCK terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) hücre yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şahsa yönelik Van merkezli Ankara ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. 8 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.

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