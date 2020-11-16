İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van merkezli terör operasyonu: 13 gözaltı

Van merkezli İstanbul ve Muğla’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli İstanbul ve Muğla'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Van merkezli İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda ‘PKK/KCK Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım ve Yataklık Etme' suçundan 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.