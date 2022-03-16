Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

Van ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından Van merkezli ve Şırnak'ta operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 191 bin 300 TL para (poşete sarılı vaziyette), 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 43 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 3 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerden oluşan bez parçası, 11 adet tam altın, 22 adet cep telefonu, 21 adet sim kart ve 6 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.