Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “13 Mart 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; YDG-H içerisinde bulunan ve milislik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Van merkezinde 4, Başkale ilçesinde 2, Çaldıran ilçesinde 2, Özalp ilçesinde 1, Denizli'de 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere 3 ilde 11 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokumanlar ele geçirilmiştir” denildi.