Van Mermerciler Kooperatifi Başkanlığına Maskan seçildi

Van TSO'da Van ESOB Başkanı İsa Berge'nin divan kurulu başkanlığı yaptığı seçime üyeler yoğun ilgi gösterdi. Van Mermerciler Kooperatifi Başkanı Hasan Akdağ'ın gündem maddelerini okuması ve üyelere bilgi vermesinin ardından yapılan seçime tek liste ile giren Abdulkerim Maskan başkanlığa seçildi.

Van Mermerciler Kooperatifi Başkanlığına seçilen Abdulkerim Maskan, genel kurula iştirak eden tüm üyelere teşekkür ederek, “Sektörün içinden gelen, sizden biri olarak sizlerin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyarak kooperatifimizi yöneteceğiz” dedi.

Van Mermerciler Kooperatifinin yeni yönetimi Abdulkerim Maskan, Sıddık Yurdugül, Adnan Hacıoğlu, Ayhan Düğer ve Hacı Sontur'dan oluşurken, denetim kurulu üyeliklerine ise Cengiz Can ve Yunus Emre seçildi.