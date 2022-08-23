Van milletvekili Arvas: "Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kentin gündeminde olan tüm konulardan haberdar olduklarını ve takibini yaptıklarını belirterek, "Tüm enerjimi ve vaktini Van için harcıyorum" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçe başkanlarıyla birlikte yaz dönemi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe programları çerçevesinde Erciş ve Çaldıran'da kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Arvas ile beraberindekiler, mahalle ziyaretlerinde kentin genelini ilgilendiren konularda çalışmalar yürütüyor.

Kent genelinde yürütülen genel çalışmaların yanında mahalle bazlı ziyaretler gerçekleştiren Milletvekili Arvas, bu çerçevede Erciş'te yapılan program dahilinde Pay, Hocaali, Ergücü, Keklikova ve Salmanağa mahallerindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberinde bulunan Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile mahalle sakinlerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Milletvekili Arvas, vatandaşın memnuniyetini sorup, talep ve beklentileri not aldı.

Erciş'teki ziyaretlerinin ardında Çaldıran'da Osmanlı, Sarıçimen ve Atyoran mahallelerinde çalışmalarını sürdüren Milletvekili Arvas, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve teşkilat üyeleriyle birlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerde yüz yüze gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler değerlendiriliyor.

"Hükümetimiz vatandaşın yanında"

Ziyaretleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Arvas, son ziyaretinde ülke genelini ilgilendiren konulara vurgu yaptı. Milletvekili Arvas, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yaşananların sosyal ve ekonomik etkileri halen devam etmektedir. Bu süreçte tüm dünya gibi Türkiye'de zor süreçlerden geçiyor. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeler bile ciddi bir sınav veriyor. Uzun yıllardır karşılaşmadıkları ölçüde ciddi ve derin krizler yaşıyorlar. Dünya ekonomisinin alt üst olduğu bu dönemde yanı başımızda cereyan Rusya-Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'daki hadiselere rağmen Türkiye bu zorlu dönemde büyüyerek, üreterek, yoluna devam etmektedir. Yüksek enflasyon hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor, ancak hükümetin bu etkileri en aza indirgemek için attığı adımlar ve aldığı tedbirler sahada karşılık buluyor. Özellikle ücretli çalışanların alım gücünü yükseltmek amacıyla emekliye, memura ve asgari ücretliye yapılan zamlar büyük ölçüde enflasyon ile mücadeleye katkı sağladı. Her kesimin gelir seviyesini yükseltmek için yapılan destekler, özellikle tarım ve hayvancılık alanında sağlanan teşvikler ile AK Parti Hükümeti bu çalkantılı süreçte vatandaşın yanında oldu" diye konuştu.

"Vatandaşımız için çaba sarf ediyoruz "

Seçim bölgesinde temposunu arttırarak sürdürdüğü çalışmalarda vatandaşlarla iç içe olmaya çalıştıklarını dile getiren Arvas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya genelinde yaşanan küresel sıkıntılara rağmen vatandaşımız için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda 20 yıldır ülke için ciddi bir mücadele veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dönemde yapılmış hizmetlerin görmezden gelinmemesi gerekiyor. Bizler de bu çalışmaları, süreci ve fedakarlıkları anlatmak için vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Yasama faaliyetlerinin devam ettiği zamanlarda da Van'dan kopmayarak haftanın üç günü Ankara'da geriye kalan günlerde Van'da çalışmalar yürütüyorum. Meclisin kapalı olduğu zamanlarda da halkın arasında yer almaya çalışıyorum. Yaklaşık dört yıldır da enerjimi ve vaktimi kent için harcamaya çalışıyorum.”

"Van'ın meseleleri bizim meselemizdir"

Son dönemlerde Van ve vatandaş için verilen çabaların hiçe sayılmaya ve uğraşlarına gölge düşürülmeye çalışıldığına dikkat çeken Arvas, "Oysa vekillik sürecinden bu yana kentin kronikleşmiş sorunları için yoğun çaba ve emek harcadık. Çevre yolu gibi yıllar içinde büyüyen ve çözülemez bir hale gelen meseleler başta olmak üzere, birçok konuda çabalar harcadık. Yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımların mücadelesini verdik. Halihazırda tartışılan uçuşların artırılması gibi konularda da elimizden geleni yapıp ciddi görüşmeler yapıyoruz. Bu sorunların çözümü için mesai harcıyoruz. Biz Van'ımızın gündeminde olan tüm konulardan haberdarız ve takibini yapıyoruz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun. Gücümüz yettiği oranda da bu kentin sorunlarına eğileceğiz. En küçük meseleler için bile bakanlıklarda mesai yapıp Van kaygısıyla çalışıyoruz, bundan sonra da bu böyle olacak" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ziyaretler neticesinde milletvekilleri Van halkının nabzını tutacak, sahada vatandaştan duyduklarını, gördüklerini yazıya dökerek izlenimleriyle birlikte AK Parti Genel Merkezine rapor olarak sunacaklar.