Van Milletvekili Kartal'dan aşı çağrısı

Sosyal medya hesapları üzerinden Van halkına çağrıda bulunan İrfan Kartal, “Aldığımız tedbirler sayesinde vaka sayılarımızdaki düşüş hızla devam ediyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Rehavete kapılmadan biraz daha sabır ile şehrimizi mavi konumuna taşıyacağız. Elde etmiş olduğumuz bu başarı hepimizin. Ancak bir hususta halkımıza çağrı yapmak istiyorum. Şu an aşılama sırası 55-65 yaş grubu vatandaşlarımızda olmasına rağmen şehrimizde bu yaş aralığında olup aşı yaptıran kişi sayısı yüzde 30 civarlarında. Salgın öncesindeki sağlıklı ve normal yaşamımıza dönebilmek için lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alıp aşılarını yaptırsınlar” dedi.