Van milletvekilleri Bakan Turhan'la görüştü

Milletvekilleri Arvas ve Kartal; Van ilinde ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında ihtiyaç duyulan yatırımlarının 2020 programına alınmasını ve özellikle havayolları ulaşımında ekonomik ve erişebilir bir anlayışla toplumsal talebe cevap verilmesini istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile yapılan toplantıda; gündemdeki uçak seferleri ve yüksek fiyat tarifesi, çevre yolu, Van-Şırnak karayolu, Kuskunkıran geçidi 2. tüp, üniversite, sanayi ve karayolları köprülü kavşakları, Devlet Demir Yolları İskele Yanaşma Projesi, İskele Sahil Yürüyüş Yolu Projesi,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tekne Yanaşma Yeri, Yeşilsu Köyü Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşi, Edremit Jandarma Bot Komutanlığı Barınak Onarımı, Erciş Balıkçı Barınağı Onarımı, Çitören Köyü Balıkçı Barınağı Onarımı, Akdamar Adası Kuzey Sahili İskelesi Hasar Onarımı, Van Gevaş İlçesi İskele Yapım işi ve mobil erişim imkânları kısıtlı olan yerleşim yerlerinde baz istasyonu kurulması ile ilgili taleplerini ilettiler.

Yapılan görüşmede Ferit Melen Havalimanı ile ilgili kamulaştırma çalışmaları da Bakan Turhan'a iletildi. 2 bin 750 metre olan pist uzunluğunun kamulaştırma çalışmaları sonucunda 3 bin metre olacağı ifade edilerek, kamulaştırma işlemlerinin ivedilikle tamamlanması talep edildi. Pistin uzatılması sonrası büyük gövdeli uçakların inişine imkan sağlanacağını belirten milletvekilleri, aynı zamanda pistin çift taraflı kullanılabilir hale geleceğini söyledi.

Bölgesel statüsünün sağladığı avantajlar bakımından ekonomi, turizm ve ticari faaliyetleri bakımından hareketli bir şehir olan Van'da; ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetlerinin birbirini tamamlayıcı hizmetler olduğunu ifade eden milletvekilleri, talep edilen proje ve önerilerin sosyal ihtiyaçlara uygun olduğunu belirterek, 2020 yılı yatırım programında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait yatırımlarının Van ilinde arttırılmasını istediler.

Van halkının yaşam kalitesinin arttırılması ve hizmetlerin erişebilir olması hususunda toplumsal talepleri ilgili Bakanlara ilettiklerini belirten Van milletvekilleri, bütün imkanları zorlayacaklarını ve yatırımların takipçisi olacaklarını söylediler.