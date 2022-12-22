Van milletvekilleri turistik Van Gölü Ekspresi için Bakan Ersoy'la görüştü

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer'le birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.

Van heyeti yaptığı görüşmede, demir yolları Ankara-Van hattına yemekli ve yataklı yeni bir turistik Van Gölü Ekspresi tahsis edilmesini talep etti. Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaptığı açıklamada, Van Gölü Ekspresi ile yapılan seyahatin dünyanın en etkileyici tren yolculuklarından biri olduğunu belirterek, “Güzergâhı itibariyle bir nevi Anadolu turnesine katılmak gibidir. Fotoğrafçılar ve gençler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından rağbet edilen ve ilgi gösterilen Van Gölü Ekspresinin, turizm amaçlı bir konsepte dönüştürülmesi, özellikle kış mevsiminde bu güzergaha olan ilgiliyi daha da arttıracaktır. Mevcut Van Gölü Ekspresi aynı zamanda yük taşıma amaçlı kullanıldığı için yer sıkıntısı yaşanmakta ve turistik seyahatler için cazibesini yitirmektedir. Van, turizm potansiyeli bakımından Anadolu'nun en zengin şehirlerinden biridir. Ankara ve Van hattında, yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan turistik Van Gölü Ekspresi konseptinde bir tren talebinde bulunduk. Bu güzergahta bulunan Kayseri, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Muş, Bitlis (Tatvan) illerine katma değer sunacak turistik Van Gölü Ekspresi aynı zamanda bölgenin tanıtımına da imkân sağlayacaktır. Milletvekilimiz ve belediye başkanlarımız ile birlikte bu konudaki talebimizi ve kamuoyu beklentisini Bakanımıza ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a ilettik. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile bir çalışma yapılacak, biz de bunun yakın takipçisi olacağız” dedi.