Van milletvekillerinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, Van adına önemli istişarelerde bulundular.

2019 bütçe görüşmeleri tüm hızıyla devam ederken, AK Parti Van Milletvekilleri de 2019 yılında Van'a yapılması gereken yatırımlarla alakalı bakanlık ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyorlar. Bu kapsamda milletvekilleri Gülaçar, Kartal ve Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek Van ile ilgili önemli taleplerde bulundular. Görüşmede birçok konu istişare edilirken, yeni stadyum ile alakalı talep de iletildi.

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, Van şehrinin Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ili olduğundan Gençlik ve Spor Bakanlığı için Van'ın hem istihdam hem de sportif faaliyetler açısından en öncelikli iller arasında olması gerektiğini vurgulayarak, “Şehrimiz ve bölgemiz gençliğinin geleceği adına bakanlığımızın kritik rolleri var. Bu noktada gençliğimizin sadece bedensel değil, zihinsel, kültürel ve ahlaki inşası için altyapılar kurmanın yanında, bu altyapıları bihakkın kullanacak eğitmenler, öğretmenler ve gönüllü kadroların da bir seferberlik edasıyla hareket etmesi gerekir” dedi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, Van gençliğinin acil isteklerinden birinin yeni stadyum olduğunu belirterek, bu talebin acilen karşılanması gerektiğini kaydetti. Bölge gençliğinin sportif yatırımlarla her spor dalında önemli başarılar elde edeceğini dile getiren Kartal, bu gençlerin Van'ı hem ulusal hem de uluslararası platformlarda temsil edeceğini sözlerine ekledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, ilçelerin birçoğunda tam teşekküllü spor komplekslerinin eksik olduğunu dile getirerek, 2019 yılı için ilçelerde de spor komplekslerinin inşasının programda yer alması gerektiğini kaydetti. Gençliğe yatırımın en kârlı yatırım olduğunu ifade eden Arvas, gençlik ihmal edilirse koca bir şehrin, sonra bölgenin ve nihayetinde ülkenin geleceğinin çok büyük zarar göreceği gerçeğini hatırlattı. Arvas, gençlik kampı ve çok amaçlı sporcu fabrikası talebinde de bulundu.

AK Parti Van milletvekilleri, kendilerine şehir adına iletilen projeler ve problemleri Bakan Kasapoğlu'na ilettiklerini, Bakan Kasapoğlu'nun Van'ı en kısa zamanda ekibiyle birlikte ziyaret edeceğini ve sahayı yerinde görmek istediklerini, stadyum ve diğer taleplerle ilgili açıklamaları Van'da yapacaklarını söylediğini ifade ettiler.