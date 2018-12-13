Van Milli Eğitim Müdürlüğüyle YYÜ arasında işbirliği protokolü

Van il geneli ve ilçelerindeki okullarda bulunan öğrencilerin TÜBİTAK Ortaokul/Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmalarına daha iyi hazırlanmaları ve bu konuda Yüzüncü Yıl Üniversitesinden akademik destek ve çalışma mekanları tahsisi yapılması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, TÜBİTAK çalışması çerçevesinde üniversiteden akademik destek ve Teknokentte çalışma mekanları tahsis edileceği belirtildi.

Yapılan protokol kapsamında TÜBİTAK 13. Ortaokul ve 50. Lise Araştırma Projeleri Yarışmalarına hazırlık ve proje hazırlama teknikleri için akademik destek ve çalışma mekanı tahsisi, protokol kapsamında yürütülmesi kararlaştırılan çalışmalardan TÜBİTAK Ortaokul/Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmalarına öğrenci ve öğretmenlerin yetiştirilmesi için eğitimler ve çalışmalar yapılması, Akademik Destek Sağlanması, TÜBİTAK Ortaokul/Orta Öğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışmalarına katılacak öğrenci ve öğretmenlere Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademik birimleri ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki ilgili proje sorumlularının belirleyeceği ortak bir takvimle danışmanlık hizmeti verilmesi kararlaştırıldı.