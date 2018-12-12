Van Müftülüğünden ‘Etkili İletişim' programı

Van İl Müftülüğü tarafından ‘Etkili İletişim' konulu bir program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) talimatlar doğrultusunda ‘Etkili Din Görevlisi Eğitim ve Gelişim' programı kapsamında Van Müftülüğünün konferans salonunda B ve C grubu cami imam-hatiplerine yönelik ‘Etkili İletişim' programı yapıldı. Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) ile işbirliği halinde yapılan program, Ulu Camii İmam-Hatibi Mehmet Salih Tanrıant aşr-ı şerifiyle, İl Müftü Yardımcısı V. Sacit Emiri'nin açılış konuşması ve TİDEF Genel Sekreteri Şaban Karaköse'nin bilgilendirmesiyle başladı.

Program; DİB Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin, DİB Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Fudayl Erkoç, Emekli Vaiz Mahmut Toptaş ve Vaiz Hüseyin Öresin tarafından gerçekleştirildi. Programa; Van Müftülüğüne bağlı tüm B ve C grubu camii imam-hatipleri katıldı. Onlara yönelik düzenlenen program, öğle yemeği arasıyla birlikte saat 16.00'da sona erdi.

Programa katılan seminer hocaları ve katılımcılar, memnun kaldıklarını bildirdiler. Programın daha geniş bir zamanda tekrar tertip edilmesini talep ettiler. Programda daha çok personelin bilgi, beceri ve etkili iletişimiyle ilgili konular üzeninde duruldu.