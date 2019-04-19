İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Van Müftülüğünden hastanelerde manevi destek programı

Van İl Müftülüğü tarafından hastanelerde dini konularda moral motivasyon ile danışmanlık destek hizmeti vermeye devam ediyor.


Diyanet İşleri Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde Van İl Müftülüğüne bağlı manevi danışmanlar, haftanın 4 günü hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline manevi ve dini konularda moral motivasyon ile danışmanlık destek hizmeti vermeye devam ediyor. Aynı zamanda hastane başhekimliğince oluşturulan ve Diyanet yayınları ile dini içerikli kitaplık, hasta yakınlarının istifadesine sunuluyor.


Ayrıca hastane çalışanları ile hasta yakınlarının istifadesine sunulmak üzere 5 ayrı yerde yapılan hizmetleri içeren panolar da oluşturuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.