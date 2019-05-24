Van Müftülüğünden iftar programı

Van İl Müftülüğü tarafından Sevgi Evlerinde bulunan çocuklar ile Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu organizatörlüğünde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan kız çocuklarla Kur'an kursu öğrencileri birlikte iftar programında buluşturuldu. İftar programı öncesi Van İl Müftülüğü Koordinatörü Ayşegül Deniz, amaçlarının Ramazan ayında Sevgi Evlerinde bulunan kız çocukları ile Kur'an kursundaki kız çocuklarıyla buluşturmak olduğunu söyledi. Deniz, iftar programlarını her yıl müftülük olarak planlandığını ve bu yıl Edremit Eminpaşa Kız Kur'an Kursunda, Sefa Kız Kur'an Kursunda ve İpekyolu Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursunda yapıldığını söyledi.

Davetliler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açtıktan sonra kendileri için hazırlanan etkinlikleri izlediler. Teravih namazıyla birlikte çocuklara hazırlanan sürpriz hediyelerin sunumuyla program sona erdi.