Van OSB Başkanı Aslan, öğretmenler gününü kutladı

OSB Mesleki ve Teknik koleji öğretmenlerine gün dolayısıyla karanfil takdim eden OSB Başkanı Mehmet Aslan, akabinde kolej tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Öğretmelerin ve ailelerinin yoğun ilgiyle katıldığı yemekte söz alan OSB Başkanı Mehmet Aslan, “Değerli ve saygıdeğer öğretmenlerim başta başöğretmen Gazi M.Kemal Atatürk'ün ve bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü en içten dikeklerimle kutlarım. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Bizler kaliteli bir toplum ve ileriye dönük bir coğrafya oluşturabilmemiz, üreten ve dışa bağımlı olmadan yaşayabilmemiz ve kendi geleceğimizi kurabilmenin yolu eğitimden geçmektir. Bizler şu an büyük oranda dışa bağımlı olan bir ekonomik yapıya sahibiz. Yüksek teknolojik üretim yapabilmemiz için, ithalattan çok ihracat yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun yolu eğitim ve üretimden geçmektedir. Bölgemizin gelişmişlik düzeyinin artırılarak gelişmişlik seviyesine ulaştırmanın yolu eğitim sistemini geliştirilmesine bağlıdır. Bunu gerçekleştirecek olan siz değerli öğretmenlersiniz. Sizin göstereceğiniz fedakarlık ve sinerji bizim önümüzü açacak, milli ve yerli üretimi sağlayacak ve dışa olan bağımlılığı büyük oranda azaltacaktır. Bu anlamda Mesleki ve teknik beceriyi geliştirecek olan siz değerli öğretmenlersiniz Bu anlamda tekrardan öğretmenler gününüzü kutlar başarılar dilerim” dedi.