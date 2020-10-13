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Van OSB ile İŞ-KUR ve SGK arasında işbirliği

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, “Bu protokol çerçevesinde, haftada iki gün bölge müdürlüğü binamızda İŞ-KUR ve SGK uzmanları tarafından, devletin sanayici ve işverenlere yönelik uygulamış olduğu destek, teşvik ve muafiyetler hakkında sanayici ve işverenlerimize bilgilendirme hizmeti sunulacaktır. İŞKUR İl Müdürümüz Mehmet Salih Serçe ve SGK İl Müdürümüz Abidin Göksoy'a sanayimize ve sanayicimize olan ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız. VAN OSB yönetimi olarak tüm ilimiz adına kendilerine müteşekkiriz” dedi.

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