Van OSB Yönetim Kurulundan taziye mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Van OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yaşar Şen'in vefat eden babası için bir taziye mesajı yayımladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun yayımladığı mesajda, “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Arkadaşımız, dostumuz, sanayicimiz ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Yaşar Şen Beyin muhterem babaları Hacı Nazım Şen vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet mağfiret, Şen ailesine baş sağlığı diliyoruz” denildi.