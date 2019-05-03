Van OSB'de dayanışma ve istişare toplantısı

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan'ın katılımıyla bu haftaki toplantıda, sanayinin ve sanayicinin sorunları masaya yatırıldı. Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar hakkında da istişareler yapıldı. Çalışmaların bir program dahilinde yapılacağına dair hedefler belirlenirken, yerli ve milli üretimin önemi üzerinde de fikir alışverişi yapıldı. Ülke ekonomisinin de ele alındığı toplantıda, üretimin büyüme ve istihdam üzerindeki etkileri konuşuldu.

Dayanışma ve istişare toplantılarının rutin bir şekilde devam edeceği vurgulandı.