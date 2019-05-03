İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Van OSB'de dayanışma ve istişare toplantısı

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu tarafından her hafta düzenlenen dayanışma ve istişare toplantıları devam ediyor.


OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan'ın katılımıyla bu haftaki toplantıda, sanayinin ve sanayicinin sorunları masaya yatırıldı. Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar hakkında da istişareler yapıldı. Çalışmaların bir program dahilinde yapılacağına dair hedefler belirlenirken, yerli ve milli üretimin önemi üzerinde de fikir alışverişi yapıldı. Ülke ekonomisinin de ele alındığı toplantıda, üretimin büyüme ve istihdam üzerindeki etkileri konuşuldu.


Dayanışma ve istişare toplantılarının rutin bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.