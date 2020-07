Van OSB'de yatırım alanı genişliyor

Etap genişleme alanı kapsamında yeni parsel tapularının alındığı müjdesini verdi.

Van Organize Sanayi Bölgesi 5. Etabın oluşmasıyla yeni yatırımların artacağını kaydeden Başkan Aslan, kurulacak istihdam alanlarıyla kentte işsizliğin minimum düzeye düşürüleceğini söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının ekonomi ve üretim üzerinde derin tesirler bıraktığını ifade eden Başkan Aslan, “Salgın, ekonomilerin küçülmesinin ve piyasaların daralmasının yanında ciddi işsizlik problemlerinin de oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ülke ve il olarak zorlu bir sınav vermekteyiz. Bu süreçte Van Organize Sanayi Bölgesi olarak üretimin devamlılığının ve tedarik zincirinin kopmamasının önemine binaen, çalışmalarımızın kesintisiz devamı için gayret sarf ettik. Hamdolsun, OSB'mizde üretimler devam etti. Yasak ve kısıtlamaların devam ettiği dönemlerde bile üreticilerimize izinler alınarak çarkların sağlıklı bir şekilde dönmesine gayret edildi. Valimiz ve yetkililerimizin sanayiye ve istihdama olan pozitif yaklaşımları bizlere moral ve enerji verdi. Valimize ve diğer yetkililerimize sanayicilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

“Amacımız, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine destek sunmaktır”

5. etabın tamamlanmasıyla kentte işsizliğin ciddi boyutlarda düşeceğini anımsatan Başkan Aslan, “Korona virüs döneminde yeni üretim hatları için arsa tahsislerine devam ettik. OSB'mizin 4. etabında inşaat çalışmaları başlamış vaziyettedir. OSB'mizin en büyük alanını oluşturan 5. etabımızda projelendirme, sondaj, tevhid, ifraz ve parselasyon çalışmaları aralıksız devam etti. Bu alanın 100 hektarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Altyapı Projesi için tekstil bölgesi olarak ilan ettik. Tekstil bölgesinin plan ve projeleri yapıldı, ihaleye çıkıldı ve şu an altyapı çalışmalarına başlandı. Geriye kalan 200 hektarlık yerimizin ise tüm işlemleri tamamlandı. 274 adet sanayi, teknik altyapı, yeşil alan, park, eğitim, sosyal ve idari parsel oluşturuldu ve tapuları alınarak yatırımcının hizmetine sunuldu. Buradaki amacımız, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine destek sunmak, halkımızın refah seviyesini yükseltmektir. Ciddi bir işsizlik problemi ile karşı karşıya olan ilimiz ve ülkemiz için hem tekstil bölgesinde hem de sanayi parsellerinde kurulacak sanayi kuruluşları marifetiyle istihdam piyasasına değerli katkılar sunulacaktır” diye konuştu.

“Emeği geçen herekse halkımız adına teşekkür ederiz”

Yapılan çalışmalarda emeği geçen oda üyeleri ve kurum amirlerine teşekkür eden Aslan, “5. etabımızın oluşmasında ve yerinin OSB'mize kazandırılmasında büyük emek veren dönemin OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Necmettin Çok'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Fazıl Kaplan'a, kıymetli yönetim kurulu üyelerine ve zamanın müteşebbis heyeti üyelerimize teşekkür ederiz. 5. tevsi alanımızın planlamasından tutun tapu safhasına kadar her aşamada birebir ilgilenen, yapımını sağlayan, her türlü maddi ve manevi katkıyı sunan Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, DAKA Genel Sekreterimiz Halil İbrahim Güray'a ve ekibine, vali yardımcımıza, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezimize yatırımcılarımız adına teşekkür ederiz. Bölgemize ve ilimize her daim desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, ilimizde sanayinin gelişmesi için önümüzü açan ve bizlere yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Van milletvekillerimize, Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüze, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürümüze, daire başkanlarımıza ve tüm birimlere ilimiz ve halkımız adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.