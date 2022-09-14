Van Oto Sanayi Sitesi'nin elektrik altyapısı yenilendi

Enerji altyapısını güçlendirmek ve tüketicilerine kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla yatırım çalışmalarına devam eden VEDAŞ, Van Oto Sanayi Sitesi'nin elektrik altyapısını yenilemek için 6 milyon TL yatırım yaptı.

VEDAŞ'ın 2022 yatırım programı bünyesinde yapılan çalışmayla elektrik hatları yer altına alınan Van Oto Sanayi Sitesi'nde yeni aydınlatma tesisleri de inşa edildi. Yaklaşık 500 esnafın bulunduğu bölgede güçlenen elektrik altyapısı, esnafın iş verimine de katkı sağlayacak.

Yatırım çalışmaları hakkında açıklama yapan VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Tüketicilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli geliştirmeye yönelik yatırım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van Oto Sanayi Sitesi'nde yaptığımız çalışma çerçevesinde; havadan geçen 8 kilometrelik elektrik hattını yer altına aldık, 250 adet aydınlatma direği ve armatür montajı yaptık, 4 adet köşk tipi trafo, 4 adet kabin ve 65 box inşa ettik. Yaklaşık 6 milyon TL bedelle gerçekleşen projemizin esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Elektrik altyapımız güçlendi”

Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş ise kesintisiz enerjinin esnaf için önem arz ettiğini ifade ederek, “Sanayimizin iş hacmi her geçen büyüdüğü için mevcut elektrik şebekesinin güçlendirilmesi amacıyla VEDAŞ'a başvuru yaptık. İlgililer gelip yerinde inceleme yaparak sanayimizin elektrik altyapısını güçlendirecek projelerini yatırım planlamasına dahil ettiler. Kısa sürede sonuçlanan projeyle elektrik şebekemiz güçlenirken hatların yer altına alınması ve yapılan yeni aydınlatmalarla sanayimiz estetik bir görünüme de kavuştu. Yapılan işten oldukça memnunuz, süreçte emeği geçen tüm VEDAŞ ekibine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

“Yeni yatırım ile enerji verimliliğini hissetmeye başladık”

Van Oto Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan Seyfettin Durak isimli esnaf da, yaptıkları iş gereği elektriğin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, “Elektrik, biz esnaf için çok önemli, olmazsa işlerimiz durur. Önceki dönemlerde yaşanan bazı aksaklıkları VEDAŞ'a ilettik. Sağ olsunlar yetkililer duyarsız kalmadı ve sanayimizin elektrik altyapısı yenilendi. Şahsım ve esnaf arkadaşlarım adına ilgililere teşekkür ederim” diye konuştu.