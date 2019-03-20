Van Özel Çınar Koleji Voleybol takımı, Türkiye finaline yükseldi

Ağrı'da yapılan Okullararası Yıldızlar Voleybol Müsabakalarına katılan, Van Özel Çınar Koleji Voleybol Takımı rakipleri olan, Hakkâri, Artvin ve Bitlis takımlarını 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek elde ettiği grup birinciliği ile Türkiye finale yükseldi.

Spor Genel Müdürlüğü 2019 faaliyet programında yer alan ve Ağrı Merkez Spor Salonunda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Siirt ve Van illerinden 22 takım ve 244 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen, Okullar arası Yıldızlar Voleybol müsabakalarında Van'ı temsil eden, Özel Çınar Koleji Okulu rakipleri Hakkari, Artvin ve Bitlis takımlarını 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek bölge birincisi olarak, ileriki tarihlerde Gaziantep'te yapılacak olan Türkiye Finallerinde ilimizi temsil etme hakkı elde ettiler. Van adına katıldıkları Okullararası Yıldızlar Voleybol müsabakalarında kızlar kategorisinde grup birinciliği kazanarak, Okullararası Türkiye Voleybol Finallerine katılma hakkı kazanan, Van Çınar Koleji Voleybol Beden Eğitimi Öğretmeni Tekin Çetiner yaptığı açıklamasında, “İlimiz adına erkek ve kız takımlarımız ile katıldığımız Okullararası Yıldızlar Voleybol Müsabakalarında çekişmeli ve zorlu karşılaşmalar ile kız takımımız rakiplerimiz olan Hakkari, Artvin ve Bitlis'i yenerek kızlar kategorisinde grup birinciliği elde etti. İleriki tarihlerde Gaziantep'te yapılacak olan Okullararası Türkiye Voleybol Finallerinde ilimizi temsil etmenin mutluluğunu şimdiden yaşamaktayız. İlimize ve bizlere bu güzel mutluluğu yaşatan ilimizin file sultanlarına teşekkür ediyorum. Okullararası Voleybol Yarı Final Müsabakalarına katılan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz. İlimizde voleybol branşına vermiş oldukları desteklerinden ve bu tür müsabakalara katılmamız konusunda her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz başta; Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Çınar Koleji okulumuzun değerli yöneticilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.