Van polisi 1 haftada 299 kaçak göçmen yakaladı

Van'da polis ekipleri 1 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında 299 düzensiz göçmeni yakalarken, 15 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili tespit edilen organizatörlere toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı, 9 araca da el konuldu.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 06-12 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; otel, araç ve metruk binalarda 299 düzensiz göçmen yakalanırken, 15 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 135 bin 325 TL idari para cezası uygulanırken, 9 araca da el konuldu.