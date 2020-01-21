Van polisi 2019 yılında 1 milyon 297 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Van'da kaçakçılık polisi, 2019 yılında gerçekleştirdiği bin 219 operasyonda 1 milyon 297 bin 457 paket kaçak sigara, 5 ton 544 litre akaryakıt, 2 ton 109 kilo çay, bin 338 kilo nargile tütünü, bin adet cep telefonu, 23 kilo safran, 83 kilo trüf mantarı, 13 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralık sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılında gerçekleştirilen bin 219 operasyonda 1 milyon 297 bin 457 paket kaçak sigara, 5 ton 544 litre akaryakıt, 2 ton 109 kilo çay, bin 338 kilo nargile tütünü, bin adet cep telefonu, 23 kilo safran, 83 kilo trüf mantarı, 13 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. Bu çalışmalar kapsamında hakkında işlem yapılan bin 868 kişiden 135'i tutuklandı.