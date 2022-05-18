Van polisi, kaçak avlanmış bir ton 320 kilo inci kefali ele geçirdi

Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da kadar süren inci kefalinin avlanma yasağı devam ederken, güvenlik güçleri de koruma çalışması yürütüyor. Koruma çalışmaları çerçevesinde Muradiye İlçe Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik bir çalışma yürüttü. Çalışmada av malzemesi ve inci kefali ele geçirildi. Ele geçirilen 550 kilosu canlı olan inci kefali tekrar suya bırakıldı.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Görevlilerimizce 2022 yılı içerisinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde yapılan denetimlerde 14 ayrı yakalamada; 20 adet tırı-vırı ağ, 4 adet serpme ağ, 1 adet 25 metre uzunluğunda germe ağ, 4 adet ağ düzeneği, 770 kilogram inci kefali ele geçirilmiştir. Ayrıca yaklaşık 550 kilogram canlı inci kefali doğal yaşam ortamlarına bırakılmıştır. Vatandaşlarımızın İOS ve Android için ücretsiz olan HAYDİ uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek uygulama üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden kararlı mücadelemizi daha da güçlü kılacaktır" denildi.