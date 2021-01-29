İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van polisi kadınları KADES hakkında bilgilendirdi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınları bilgilendirmeye devam ediyor.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Van ilinde kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon, işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları kapsamında; Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Van


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek KADES afişleri belediye otobüslerine asılmış ve KADES tanıtım videolarının otobüslerde oynatılması sağlanmıştır. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelimizce Van Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan kadın vatandaşlarımıza broşür dağıtımı yapılarak 2021 yılı toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.