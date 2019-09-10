Van polisi, okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetledi

Van'da polis ekipleri 81 ekip, 227 personel ile “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması” gerçekleştirdi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocukların ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla ülke genelinde 09 Eylül 2019 günü “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçları denetim uygulaması” gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise, “İlimizde; 07:00-09:00, 12:30-13:30 ve 15:00-18:00 arasında okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini arttırmak ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla okul servis araçları ve okullar çevresindeki yaya geçitlerinde, 11:00-15:00 arasında eğitim öğretim hayatının huzur ve güven ortamı içinde geçmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çevreleri ile yakınında bulunan park, metruk bina, tütün ve alkol satışı yapan iş yerleri, kıraathaneler, internet kafe ve oyun solanları ile okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik, 19.00-21.00 arasında üniversite kampüsü dışında bulunan öğrenci yurtlarına yakın faaliyet gösteren umuma açık yerlere yönelik yapılan uygulamalara; 81 ekip, 227 personel katıldı.

Uygulama sonucunda; 144 okul çevresi, 155 umuma açık alan ve iş yeri kontrol edilmiş, 1 işyerinde 200 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 153 araç kontrol edilmiş ve 37 araca cezai işlem uygulanmış, 807 şahıs sorgulanmış, 3 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.