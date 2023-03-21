Van polisi, sel bölgesinde arama kurtarma çalışmasına destek verdi

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, meydana gelen sel felaketinde, Şanlıurfa'da arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekip sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğimizce; 4 kurbağa adam ve 4 gemi adamı görevlendirilmiş, bir adet joker bot, 4 takım dalış malzemesi, bir adet temiz hava kompresörü, Su Altı Görüntüleme Robotu ile birlikte Şanlıurfa Haliliye ilçesi Cavsak Deresi içerisinde bulunan 5 aracın kurtarılması çalışmalarına destek verilmiştir. Bozova ilçesinde sel sularına kapılan tır sürücüsünü arama faaliyetlerine Su Altı Görüntüleme Robotuyla görüntü alınan noktalara kurbağa adamlarımızca dalış gerçekleştirilerek destek verilmektedir. Teşkilatımız olarak sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.