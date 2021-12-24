Van polisi sokak hayvanları için seferber oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personeli, soğuk kış günlerinde yiyeceğe ulaşma şansı olmayan, aç ve bitap düşmüş sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harekete geçti. Etkili olan kar yağışının ardından Van merkezinde bulunan çeşitli noktalarda polis ekipleri tarafından hayvanları koruma ve besleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ uygulamasının hizmete girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği HAYDİ uygulaması üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden kararlı mücadelemizi daha da güçlü kılacaktır” denildi.