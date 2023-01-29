Van polisi yol durumunu çektiği video ile sürücüleri bilgilendirdi

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından dolayı polis, yol durumunu anlatmak için çektiği kısa video ve anonslarla sürücüleri bilgilendirdi.

Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 345 yerleşim yerinin yolu ile Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yerleşim yerlerinin yolları belediye ekipleri tarafından açılırken, Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Van'ı çevre il ve ilçelere bağlayan ana güzergahlarda tedbirlerini artırdı. Polis ekipleri, gece ve gündüz Van-Bitlis, Van-Özalp, Van-Başkale, Van-Çatak, Van-Gürpınar, Erciş-Adilcevaz, Erciş-Patnos, Çaldıran-Doğubayazıt yolu ile Van-merkez, Bahçesaray, Erciş, Gevaş, Muradiye, Gürpınar, Çatak ve Başkale ilçe merkezden yol durumunu anlatmak için çektiği kısa video ve anonsları sosyal medya hesabından yayınlayarak sürücüler ile vatandaşları bilgilendirdi.