Van polisinden 23 Nisan korteji

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın katımlıyla 23 Nisan etkinliği kapsamında Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından süslenmiş araçlarla oluşturulan kortej; İl Emniyet Müdürlüğü, İskele Caddesi, Suvaroğlu Caddesi, Gölbaşı Caddesi, İkinisan ve İpekyolu Bulvarı üzerinden tekrar İl Emniyet Müdürlüğü önünden geçerek Gölbaşı Caddesi üzerindeki müftülük binası önünde durup İstiklal Marşı'nı okudu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencere ve balkonlardan etkinliği izledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görkemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Vali Bilmez, "Pandemi nedeniyle maalesef çocuklarımızla yüz yüze etkinlikler düzenleyemedik. Sağ olsun İl Emniyet Müdürlüğümüz, Van Büyükşehir Belediyesi, AFAD ekipleri ortaklaşa bir kortej oluşturdular. Sokak arasında dolaşarak, apartmandaki çocuklarımıza bayram duygusunu yaşatmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.