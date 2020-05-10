Van polisinden 65 yaş ve üzeri annelere çiçek

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 4 saat boyunca sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Van'da korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında uygulanan dışarı çıkma izniyle parklarda ve cadde keyifli vakit geçirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı kentte görev yapan Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, karşılaştıkları 65 yaş ve üzeri kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi. Korona virüs salgını nedeniyle anneleri bilgilendirmeyi ihmal etmeyen polis ekipleri, ihtiyaçları durumunda ise Vefa Sosyal Destek Grubu telefonlarından destek almalarını istedi.