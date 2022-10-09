Van polisinden bilgilendirme çalışması

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri; siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde bilgilendirme çalışmasını sürdürüyor. Polis ekipleri, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” etkinliğinde; ‘güvenli ve bilinçli internet kullanımı, sosyal medya dezenformasyonu ve bilgi kirliliği, ücretsiz wi-fi ağlarında güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasadışı bahis' konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.