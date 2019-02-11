Van polisinden Kızılaya kan bağışı

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci'nin katılımıyla kan bağışı yapıldı. Düzenlenen program çerçevesinde Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sinan Karakuş, Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Kemal Yıldız, Türk Kızılayı Van Şubesi Başkanı Yalçın Özdemir, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teşkilat mensupları hazır bulundu.

Kan bağışından bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya destek verdiklerini belirtti. Kampanya çerçevesinde rekor bir katılımla kan stoklarının yüzde 100'e çıkmasını temenni eden İl Müdürü Ekinci, “Teşkilat mensuplarımız canlarını vermekte hiçbir zaman tereddüt etmemişlerdir. Bizler de binlerce şehidimizin bize bırakmış olduğu emanete sahip çıkmak adına canımızı ve kanımızı vermek için hiçbir zaman tereddüt etmeyiz. Kızılay teşkilatımız çok güzide bir teşkilattır. Bu noktada yapılan hayırlı kampanya çerçevesinde 3 gün boyunca bu yerleşkede teşkilat mensuplarımız kanlarını verecekler. Bu değerli ve hayırlı kampanyaya üst düzeyde katılım sağlanarak stokların yüzde 100 olmasını diliyorum. Sloganımız ‘kan verin, can kurtarın ve sizler de sağlıklı kalın' şeklindedir. Kan vermenin ne kadar kıymetli olduğunu ve sağlığa faydalı olduğunu biliyoruz” dedi.

Bu yıl hava şartlarının çetin geçmesinden dolayı kan stoklarında bir azalma olduğunu dile getiren Kızılay Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir ise, “Duyarlı kamu çalışanlarımızın ve özellikle emniyet teşkilatımızın bugün kampanyaya verdiği destekten dolayı şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ediyorum. Kanın kaynağı insandadır. Kan vermek de sağlık içindir” diye konuştu.

Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik de, kampanyaya duyarlılık gösteren emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.