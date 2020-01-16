Van polisinden Kızılay'a kan bağışı

Van İl Emniyet Müdürlüğü teşkilatı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ öncülüğünde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi iş birliği ile bir kan bağışı kampanyası düzenlendi. Edremit ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen kampanyaya Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, Van Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sinan Karakuş, Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Kemal Yıldız, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı. Kan bağışında bulunan Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, “Türk Polis Teşkilatının 175 yıllık tarihinde gerektiğinde canını ülkesi için seve seve verdiğini, bugüne kadar binlerce şehidimizle bu toprakların, bu vatanın bizlere emanet olduğunu ve bizim de bu emanete sahip çıkmak için gerektiğinde canımızı verme noktasında hiçbir tereddüt göstermediğimizi, kanımızı vermekte de hiçbir tereddütte bulunmayacağız. Bu değerli ve hayırlı kampanyaya üst düzeyde katılım sağlanarak stokların yüz 100 olmasını diliyorum. Kan verin, can kurtarın ve sizler de sağlıklı kalın. Kampanyanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.