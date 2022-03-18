Van polisinden öğrencilere internet kullanımı eğitimi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk Telekom Fen Lisesi, Şamran Anadolu Lisesi ile Halide Edip Adıvar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 910 öğrenciye yönelik ‘Siber Zorbalık, Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı ile Teknoloji Bağımlılığı' konularında eğitim verildi.