İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van polisinden öğrencilere trafik eğitimi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi vermeye devam ediyor.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Edremit ilçesinde ‘Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında 3 okul ve Vangölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde bulunan toplam 245 öğrenciye trafik eğitimi verildi.


Proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onkoloji Bölümünde bulunan lösemili bir çocuğa da çeşitli hediyeler verilerek moral ziyareti yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.