İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van polisinden şehit anneleri ve eşlerine ziyaret

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü nedeniyle şehit anneleri ve eşlerini ziyaret ederek günlerini kutladı.


Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Van'da polis ekipleri tedbirlerini en üst seviyede tutarken, Anneler Günü nedeniyle de ziyaretlerine devam ediyor. 65 yaş ve üzeri kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek veren polis ekipleri, şehit anneleri ve eşlerini de unutmadı. Şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek çiçek veren polis ekipleri, günlerini kutlayarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.