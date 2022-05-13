Van polisinden sokak hayvanları için beslenme etkinliği

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, kent genelinde özellikle beslenme fırsatı düşük olan bölgelerde yaşayan sokak hayvanları için besleme etkinliği düzenledi. Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen polisler, belli aralıklarla bu tür çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Vatandaşlarımızın akıllı telefonlarına yükleyebileceği HAYDİ uygulaması üzerinden hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanlarla ilgili kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunması, doğanın ve hayvanların korunmasına yönelik devam eden kararlı mücadelemizi daha da güçlü kılacaktır” denildi.