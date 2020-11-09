Van polisine “Stresle Başa Çıkma Yöntemleri” eğitimi

Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Sungur'un destek ve katkılarıyla Van il ve ilçelerinde bulunan tüm trafik personellerine eğitim veriliyor. Trafik denetimlerinde halkla ilişkiler ve iletişim eğitimi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Görevlisi Yücel İslam tarafından verildi.

Eğitimlerle ilgili gazetecilere bilgi veren Öğretim Görevlisi Yücel İslam, özellikle trafik polislerine verilecek olan eğitimlerin 7 gün süreceğini belirtti. Trafik uygulaması yapan trafik polislerinin halkla ilişkilerinin çok olması nedeniyle seminerin çok faydalı olduğunu değerlendiren Öğretim Görevlisi İslam, “Kamu görevlileri için de gereklidir. Halkla daha çok temas halinde olan trafik polisleri daha çok ön plandadırlar. Halkla ilişkilerde çok kapsamlı etkinlikler yürütülmüyor. Bu nedenle maalesef birbirimizi çok iyi anlamıyoruz. Bu da iletişim problemini beraberinde getiriyor. Daha çok farklı uygulamayla ve eğitimlerle hem trafik polislerimiz hem genel emniyet teşkilatları hem de bütün kamu kurum ve kuruluşlardaki görevlilerimizin bu noktada harekete geçmesi gerekiyor” dedi.